“Conte comanda color!”, il quiz nato nel Vimercatese per (provare a) sorridere nella zona rossa Un sito internet satirico lanciato da qualche mese da alcuni ragazzi del Vimercatese propone il quiz “Conte comanda color!”, per provare a sorridere nella zona rossa.

Un test ironico per cercare di sdrammatizzare le nuove misure imposte dal Dpcm firmato mercoledì dal premier Giuseppe Conte che ha diviso l’Italia in tre diverse aree: rossa, arancione e gialla. È quanto ha ideato “L’Antica Trasheria del Corso”, un sito internet satirico lanciato da qualche mese da alcuni ragazzi del Vimercatese.

Il test nominato “Conte comanda color! Regioni Edition” si pone l’obiettivo di rivelare il vero colore della regione in cui abiti, per esempio tra Platinissimo, Pimpa o Leopardato. Ma attenzione, perché come sottolineato proprio dagli ideatori, si tratta di un test riservato a chi ha un impeccabile senso dell’umorismo: «Buonasera amici del trash, come ve la passate? Siamo tutti scossi dall’ultimo Dpcm, ma abbiamo deciso di prenderla con filosofia e provare comunque a strapparvi un sorriso – si legge nella presentazione del quiz – Abbiamo una chicca per voi: Conte comanda color! - Regioni Edition. Il quiz più in voga del momento per sapere il vero colore della tua regione. Il test è riservato solo per chi è ancora capace di riderci sopra e ha “un’aura potentissima di senso dell’umorismo”. Gli indinnnniati sono attesi al box informazioni».

Per potersi divertire con il test è necessario visitare il sito web www.anticatrasheriadelcorso.it nella sezione dedicata, indicare la regione di residenza, le iniziali di nome e cognome e attendere gli esiti del quiz.

Insomma un vero e proprio momento di distrazione in chiave ironica, per cercare di svagarsi per qualche istante in questo periodo di difficoltà dettato nuovamente dall’emergenza Covid che sta continuando a stravolgere la nostra vita.

