Concorezzo, sospesi i parcheggi a disco ma non i divieti per lavaggio strade: multe in via Adda Il Comune di Concorezzo sospende i parcheggi a disco in zona rossa, ma non i divieti per il lavaggio strade. Multe in via Adda.

Fioccano le multe in via Adda a Concorezzo per divieto di sosta nonostante l’annuncio di sospensione nel periodo di zona rossa. Martedì mattina un paio di veicoli posteggiati sono state sanzionate dalla polizia locale poiché in quella zona sarebbe dovuta transitare la macchina spazzatrice per l’igienizzazione delle strade. La brutta sorpresa è stata fatta qualche ora dopo dai proprietari, che si sono visti depositare sotto i tergicristalli la non gradita sanzione.

I multati hanno subito chiamato il comando della polizia locale che ha spiegato che fino al 31 gennaio è sospeso il parcheggio regolato dal disco orario, ma resta in vigore il divieto per lavaggio strade.

Questa decisione era stata annunciata dal Comune di Concorezzo fin da lunedì 18 gennaio con un post sul profilo Facebook, ma probabilmente l’informazione non è passata nella sua interezza.

L’amministrazione aveva fatto sapere che «per garantire il rispetto delle misure previste dal Dpcm, a partire da oggi e fino al 31 gennaio è sospesa la regolamentazione a tempo con disco orario in tutte le aree del territorio comunale (è quindi consentita la sosta senza limitazioni temporali). Resta attivo il divieto di sosta per pulizia strade».

