Concorezzo Pgt via Kennedy dove dovrebbe sorgere la Rsa (Foto by Michele Boni)

Concorezzo, il nuovo Pgt avanza: al voto mancano una decina di osservazioni Dopo sei sedute consiliari, Concorezzo si avvicina all’approvazione del nuovo Pgt che contiene indirizzi sulla destinazione d’uso di alcune aree come quella di via Kennedy, dove dovrebbe trovare spazio la nuova Rsa, o il mantenimento a destinazione industriale della zona che comprende Asfalti Brianza. Il gran finale potrebbe essere scritto mercoledì 10 febbraio.

Si avvicina l’approvazione definitiva del Pgt di Concorezzo. Dopo sei sedute consiliari consecutive sono state discusse e controdedotte 34 osservazioni su 46 e dopo la pausa di lunedì 8 febbraio si tornerà nell’aula virtuale (causa limitazioni Covid) a partire da martedì 9 febbraio alle 19.

Verosimilmente il piano di governo dovrebbe essere licenziato dall’assise entro mercoledì 10 febbraio per ridisegnare la Concorezzo del futuro dopo numerose sere tra mille discussioni sulla destinazione d’uso di alcune aree come quella di via Kennedy, dove dovrebbe trovare spazio la nuova Rsa, o il mantenimento a destinazione industriale della zona che comprende Asfalti Brianza, al centro ormai da anni di disagi olfattivi per la popolazione circostante durante il ciclo produttivo di bitume.

