Concorezzo, Giussano, Carate: giovanissimi “intossicati” dall’alcol Concorezzo, Giussano, Carate, diversi interventi nelle prime ore di domenica 22 dicembre per ragazzi (due minorenni) soccorsi per intossicazione etilica. Uno di loro ha 15 anni

Tutti giovanissimi, tutti ubriachi, tanto da aver bisogno dell’intervento dell’ambulanza. Come al solito la notte tra sabato e domenica è stata occasione per bere. E bere forte.

I soccorritori sono intervenuti diverse volte: la prima a Concorezzo dove l’intervento per intossicazione etilica ha riguardato un ragazzo di 17 anni, raccolto in via Aldo Moro e trasportato in codice giallo all’ospedale di Vimercate.

Quindi è stata la volta di due interventi a Giussano, alle 2.20 invia Boccaccio, per un ragazzino di 15 anni, finito in codice verde all’ospedale di Carate, pochi minuti dopo le 3 in via Giordano per un’altra persona.

Ultimo soccorso per questo tipo di problema a Carate alle 3.21: un 18enne è stato portato all’ospedale di Carate dopo essere stato raccolto in via 25 aprile.

