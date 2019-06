Con la droga in tasca all’uscita degli studenti: arrestato in via Boccaccio a Monza La Polizia di Stato di Monza ha arrestato martedì 4 giugno, un 35enne di origini marocchine per spaccio di sostanza stupefacente. Si aggirava in via Boccaccio all’interno dei Boschetti della Villa Reale adiacenti all’Istituto scolastico Isa nell’orario d’uscita dei ragazzi da scuola.

La Polizia di Stato di Monza ha arrestato martedì 4 giugno, un 35 enne di origini marocchine per spaccio di sostanza stupefacente. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nei pressi di istituti scolastici monzesi, personale della Squadra Mobile ha notato il 35enne che si aggirava in via Boccaccio all’interno dei Boschetti della Villa Reale adiacenti all’Istituto scolastico Isa nell’orario d’uscita dei ragazzi da scuola. Alla vista dei poliziotti ha cercato di allontanarsi ma è stato bloccato. Perquisito è stato trovato in possesso di 21 grammi circa di hashish e quindi arrestato.

