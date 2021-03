Come intervenire in caso di violenza di genere, a Villasanta il corso per volontari Cri: «Alla vittima offrire tanta umanità» In modalità online, il tema è stato trattato dai volontari e professionisti Antonio Boni, infermiere specializzato, e Raffella Garolla, avvocato, di fronte a oltre 50 volontari che hanno partecipato alla interessante lezione di approfondimento.

Cosa fare se, come volontari soccorritori, ci si trova ad intervenire in una situazione di violenza di genere? La risposta è venuta da una serata di formazione, venerdì 12 marzo, in versione online, rivolta a tutti i volontari di Croce Rossa Italiana – Comitato di Villasanta, dal titolo “Ruolo del soccorritore: evento di violenza di genere/domestica”.

Il tema, complesso e delicato, è stato trattato dai volontari e professionisti Antonio Boni, infermiere specializzato, e Raffella Garolla, avvocato. Oltre 50 i volontari che hanno partecipato alla lezione online di approfondimento. Hanno potuto apprendere le modalità di intervento nei casi di maltrattamento e violenza intrafamiliare, gli accorgimenti da mettere in pratica e l’approccio nei confronti della vittima di violenza.

«Cosa può fare un volontario della Cri in una situazione del genere? Sospendere ogni giudizio sulla vittima, offrirle supporto ed ascolto, creando una relazione di empatia. Solo mettendo in pratica tutto ciò che implica il concetto di umanità gli operatori potranno contribuire alla costruzione ed al consolidamento di una cultura non violenta, in servizio come nella vita quotidiana» hanno detto Boni e Garolla.

