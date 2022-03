Mercatino di Coldiretti in via Romagna (Foto by Radaelli Fabrizio)

Coldiretti, anche a Monza la spesa sospesa per aiutare i profughi in arrivo dall’Ucraina Si possono lasciare offerte per acquistare prodotti nei mercati contadini di Campagna Amica a Milano, Lodi e Brianza, dove lì’appuntamento è per giovedì 10 marzo a Monza in via Romagna

La spesa sospesa per aiutare l’Ucraina. Con offerte per acquistare prodotti nei mercati contadini di Campagna Amica a Milano, Lodi e Monza Brianza. È l’iniziativa di Coldiretti per dare una mano alle migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia.

Si inizia oggi, sabato 5 marzo, al mercato di Campagna Amica di Porta Romana in via Friuli 10/a. Chi non riuscisse a raggiungere fisicamente il farmers’ market di via Friuli – precisa la Coldiretti – potrà comunque contribuire all’iniziativa attraverso il sito https://spesamilanoportaromana.campagnamica.it/ nella sezione “Un aiuto per l’Ucraina”.

Un’iniziativa che coinvolge anche i market di Milano al Centro Pavesi, in via de Lemene 3, Brescia in piazzetta Cremona; Sondrio in piazzale Bertacchi, Induno Olona (Varese), Mariano Comense (Como) e Borgo Virgilio (Mantova).

Altre iniziative sono previste la prossima settimana nei mercati di Campagna Amica di Monza in via Romagna (giovedì 10 marzo dalle 8 alle 12.30) e Lodi in piazza Omegna (venerdì 11 marzo dalle 8 alle 12.30). Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.campagnamica.it.

Si fa una donazione per acquistare prodotti a favore della popolazione ucraina, frutta, verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di genere alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero tra quelli proposti dagli agricoltori di Campagna Amica con il supporto dei giovani e delle donne della Coldiretti.

