Ciclista investito alla rotatoria di via Mazzucchelli a Renate Si tratta di un 28enne, dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri. Sul posto oltre a un’ambulanza della Croce Bianca di Giussano è giunto anche l’elisoccorso, il ciclista è stato trasportato all’ospedale di Vimercate in codice giallo.

