Christmas Monza sbarca sui tg nazionali: servizio su Raidue Il tg di Raidue delle 13 di domenica 19 dicembre ha dedicato un servizio a Christmas Monza: ciceroni il sindaco Dario Allevi e il vice Simone Villa.

Il Natale di Monza “sbarca” anche sulle reti nazionali. Sabato 18 dicembre una troupe di Rai 2 guidata dalla giornalista Lisa Marzoli ha fatto tappa nella città di Teodolinda per documentare le attrazioni del Christmas Monza.

Il servizio è andato in onda poco fa nell’ edizione delle 13 del telegiornale. La testata giornalistica diretta da Gennaro Sangiuliano sta dedicando in questi giorni alcuni servizi alle iniziative natalizie che si tengono su e giù per la penisola e ha deciso di riservare uno spazio anche a Monza. Il servizio, durato circa un minuto e mezzo, si è aperto con la grande novità di quest’anno: la ruota panoramica che domina lo skyline cittadino per poi spaziare sulle prelibatezze del Christmas Village, le giostre, delizia dei bambini, la pista di pattinaggio e gli alberi di Natale.

Il servizio si può vedere qui dal minuto 22:15

A sottolineare le attrattive monzesi ai microfoni Rai ci hanno pensato il sindaco Dario Allevi e il vicesindaco Simone Villa che hanno evidenziato la presenza di visitatori provenienti da altre città della Lombardia e persino da fuori regione. Nella mattinata di sabato una troupe di Espansione Tv si era collegata in diretta dal capoluogo brianzolo per illustrare insieme all’assessore Massimiliano Longo gli appuntamenti del Christmas Monza.

