Chiusura col botto alla patronale di Macherio: con Filippo Tortu e i fuochi d’artificio Lunedì sera, ultimo giorno della festa patronale di Macherio, ha fatto registrare la presenza del campione olimpico della 4x100 Filippo Tortu, riconosciuto da alcuni tifosi, e si è chiusa con i fuochi d’artificio a sorpresa.

Sorprese col botto alla festa patronale di Macherio. Animazioni, mostre, bancarelle e riti della tradizione religiosa hanno animato l’ultimo fine settimana di agosto. Il lunedì della festa, che il 30 agosto ha chiuso l’edizione 2021, ha poi fatto notizia per due motivi particolari, entrambi non annunciati.

LEGGI Atletica, Filippo Tortu: «Testa al prossimo obiettivo, mi allenerò col triplo dell’impegno per Mondiali e Europei 2022. E riparto con i 200»

Tra i tavoli allestiti in pieno centro a Macherio per ospitare lo Street Food non è passata inosservata la presenza di un campione dello sport: Filippo Tortu, neo campione olimpico di atletica a Tokyo 2020, è stato infatti riconosciuto da alcuni fans che gli hanno fatto i complimenti per la recente affermazione sportiva e l’oro olimpico nella staffetta 4x100 si è gentilmente concesso per una foto ricordo.

Sempre nella serata di lunedì 30 agosto, per tutti i macheriesi e visitatori presenti in paese è infine arrivata la sorpresa: lo spettacolo pirotecnico. L’evento è da tradizione il momento di chiusura della patronale di Macherio, e se lo scorso anno la pandemia ha giocoforza annullato l’iniziativa, quest’anno - senza alcuna comunicazione al fine di evitare assembramenti - la Pirotecnica Verga ha deciso di regalare ai numerosi estimatori dei suoi fuochi d’artificio, un assaggio dello spettacolo di luci e colori di pochi minuti che è valso anche come auspicio di ritorno alla normalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA