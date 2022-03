Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 3 marzo 2022 (con lo Speciale F1 e MotoGp) La guerra in primo piano sul Cittadino di giovedì 3 marzo: la Brianza che si stringe all’Ucraina, le storie, le analisi del conflitto tra Mosca e Kiev e le conseguenze del territorio. Con il giornale anche lo Speciale Formula 1 e MotoGp con la presentazione dei calendari.

La guerra è tornata in Europa. Il conflitto tra Russia e Ucraina sembra aprire scenari sempre più inquietanti. Non solo dal punto di vista umanitario, ma anche per quanto riguarda gli effetti delle sanzioni, che colpiranno duramente anche da noi. Sperando, inoltre, che il confronto bellico non si allarghi. Su Il Cittadino di giovedì 3 marzo le analisi degli esperti e il racconto delle iniziative messe in campo per sostenere i profughi e i più deboli. Come spesso accade Monza e la Brianza hanno dimostrato il loro grande cuore.

prima pagina il Cittadino 3 marzo 2022 - Speciale F1 e Motogp

VAI ALL’EDICOLA DIGITALE

«C’è un po’ di confusione», ammette il presidente dell’Unione Commercianti Domenico Riga. I riscontri sul campo lo confermano. Alle 14.30 di martedì primo marzo, giorno in cui è entrato ufficialmente in attività il nuovo servizio per la raccolta differenziata, in un bar del centro storico il personale è alle prese con una sfilza di dubbi: «Questo dove lo butto?», «e questo, invece?» si domandano i camerieri indicando diverse tipologie di rifiuti. Non convincono neppure gli orari. Ma l’assessore Sassoli si difende: «Sapevamo che l’avvio sarebbe stato difficile».

In cronaca un’altra spallata allo spaccio di droga. Gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno stroncato un giro di narcotraffico da milioni di euro, con relazioni di “affari” fino in Marocco. E dalla Brianza arrivano gli uomini chiave dell’organizzazione. Tre, tutti pregiudicati, sono infatti di Brugherio. I loro nomi si aggiungono a quelli di un 35enne di Carugate e di 47enne di Cologno Monzese.

prima pagina il Cittadino 3 marzo 2022 - Speciale F1 e Motogp

Nel fine settimana sul circuito di Losail, in Qatar, prende il via il Motomondiale 2022: il primo dopo l’addio di Valentino Rossi. La Formula 1, che ha disputato da poco i primi test della stagione a Barcellona con le nuovissime monoposto figlie dell’ultimo regolamento tecnico, darà il via alle danze poco più in là.



Con Il Cittadino in omaggio uno speciale di ben 16 pagine con tutti i protagonisti, le scuderie, i circuiti e le statistiche per seguire al meglio la nuova stagione di gare che si appresta a cominciare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA