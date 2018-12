Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 13 dicembre 2018 Nel giorno in cui il Cittadino regala il calendario 2019 ai lettori (e viene presentata l’agenda in redazione, venite), tante notizie: come la polizia stradale che arriva a Monza, la conferma di un accordo nazionale sulla metropolitana, Eros Ramazzotti che gira il nuovo video alla Villa reale.

La metropolitana M5 ancora protagonista sul CittadinoMB. La notizia d’apertura del giornale di giovedì 13 dicembre 2018 racconta di nuovi passi avanti per l’arrivo del metro a Monza confermati da Roma: la garanzia dei fondi data da Matteo Salvini, la conferma di un accordo ad alti livelli tra Lega e M5S da parte del senatore Romeo.

prima pagina il Cittadino giovedì 13 dicembre 2018

In evidenza il video pubblicato a sorpresa da Eros Ramazzotti: accompagna il singolo “In primo piano” ed è stato girato nella Villa reale di Monza (mentre si aspetta di sapere se la Villa sarà meno aperta di quanto non sia stata finora).



VAI ALL’EDICOLA DIGITALE



In primo piano la mobilitazione degli artigiani per il lavoro e sviluppo In prima linea anche i brianzoli. In una intervista esclusiva il filosofo Massimo Cacciari dà una visione europeista per risolvere i problemi che stanno condizionando la crescita del Paese.

In cronaca nera e giudiziaria un possibile risvolto monzese della tragedia della discoteca nelle Marche: l’ipotesi investigativa che lo spray al peperoncino che ha provocato il fuggi fuggi che ha travolto e ucciso sei persone a Corinaldo possa essere stato spruzzato per rapina conduce a un episodio analogo al concerto di Justin Bieber agli iDays 2017 nel parco.

Altre notizie: la richiesta di rinvio a giudizio per i tre ortopedici coinvolti nell’inchiesta sulle protesi, i pony express della droga e l’omicidio di Muggiò.

Poi la polizia stradale: c’è una proposta di decreto per trasferire a Monza la polizia stradale da Seregno nella ex caserma IV Novembre con la nascita della Questura provinciale. E il nuovo comandante della polizia locale di Monza in arrivo da Sesto San Giovanni.

La cronaca della città. Martedì in arrivo la decisione sul ponte chiuso di via Colombo (non percorribile da settembre); nasce “Monza.Con”, una alleanza a sedici per combattere la povertà; l’accordo innovativo tra San Gerardo e Università per il futuro della ricerca con le applicazioni direttamente in reparto; un nuovo capitolo di Prospettiva Monza, l’iniziativa del Cittadino con gli architetti che provano a immaginare un futuro per pezzi di città; e poi i dibattiti, quello sui compiti a scuola e quello sulle leggi razziali, con un monzese - Franco Isman - che ricorda i giorni in cui nel 1938 gli fu proibito di andare a scuola.

E poi tanto Natale: con il brindisi del Cittadino alla pista di pattinaggio, il concerto offerto alla città dalla Fondazione Monza e Brianza al duomo giovedì 13 dicembre, tutti gli appuntamenti musicali della settimana (e sono tanti) e le iniziative delle feste.

Nei quartieri le decorazioni natalizie fai da te a San Rocco e il sogno di un parco agricolo urbano lungo il Villoresi a Triante. Ma anche la storia della biblioteca che cerca volontari per leggere storie agli anziani della rsa Bellani e gli allievi della scuola di arrampicata del Nei che sono tornati dagli Stati uniti dopo una sfida importante.

I funerali di Gigi Radice e i ricordi di chi l’ha conosciuto, il rally con la firma di Valentino Rossi, Fiorenzo Magni, una mostra nuova alla Villa reale, risultati importanti per l’ematologia pediatrica di Monza, molto altro: il Cittadino è in edicola con tante storie da raccontare.

IMPORTANTE: nel Cittadino in edicola ci sono i calendari gratis regalati dal Cittadino ai lettori. E questa sera, giovedì 13 dicembre, a partire dalle 17.30 nella redazione di via Longhi 3 a Monza saranno presentate le agende 2019 in vendita con il giornale in edicola. Siete tutti i benvenuti.

Con il Cittadino in edicola lo speciale Affari di Casa sul mercato immobiliare di Monza e Brianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA