Cesano: va dai carabinieri per una denuncia, arrestato per furto E’ accaduto a un 33enne che è risultato colpito da una sentenza definitiva emessa dal tribunale di Udine per un furto in abitazione: deve scontare 3 anni di carcere.

Si è presentato in caserma per denunciare lo smarrimento di alcuni documenti personali ed è finito in carcere, a Monza, in quanto deve scontare tre anni di reclusione per furto in abitazione. E’ accaduto a un 33enne di origine albanese senza fissa dimora arrestato dai carabinieri di Cesano Maderno. L’uomo martedì 23 aprile si è presentato presso la caserma per la denuncia e suo carico è emersa una sentenza definitiva di condanna a 3 anni di reclusione, emessa dal Tribunale di Udine, per un furto in abitazione commesso a Latisana (Udine) nell’estate del 2014, in concorso con altri 3 connazionali.L’uomo che si trova ora ristretto presso il carcere di Monza

