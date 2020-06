Cesano Maderno investimento pedone via Venaria Reale (Foto by Cristina Marzorati)

Cesano Maderno, uomo investito sulle strisce pedonali al Villaggio Snia: è grave, ferito anche il cane Un uomo è stato investito a Cesano Maderno mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Venaria Reale, al Villaggio Snia. Trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Niguarda. Ferito anche il suo pastore tedesco.

È stato trasferito d’urgenza in ospedale in elisoccorso un uomo investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Cesano Maderno, in via Venaria Reale al Villaggio Snia. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14.30 di lunedì 1 giugno. L’uomo, 68 anni e residente in zona, ha riportato un violento trauma cranico nell’impatto violento con il parabrezza di una monovolume.

L’allarme è scattato in codice rosso, in un campo al confine con l’Altopiano di Seveso è atterrato anche l’elisoccorso. Un’ambulanza ha trasportato il ferito dal luogo dell’incidente per il decollo e il volo fino all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto anche la polizia locale.

Si è appreso che è rimasto ferito anche il pastore tedesco con cui stava facendo una passeggiata. Il cane è strato trasferito dal veterinario.

