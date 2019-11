Cesano Maderno: quattro capre in fuga, la Polizia locale le cattura

Quattro capre in fuga a Cesano Maderno a Cassina Savina. Tre agenti della Polizia locale sono riusciti a indirizzarle verso via Mantova e poi le hanno catturate. Si cerca il proprietario. Per ora sono state affidate a un contadino della zona