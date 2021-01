Cesano Maderno, orti condivisi in abbandono: segnalati bivacchi a due passi dall’asilo Orti condivisi in abbandono alla Sacra Famiglia a Cesano Maderno: il Corpo forestale segnala anche dei bivacchi nella casetta un tempo destinata a capanno per gli attrezzi. A due passi dalle case e dalla scuola dell’infanzia.

Dove una volta c’erano gli orti condivisi di Cesano Maderno, ora regna il degrado. A due passi da una scuola dell’infanzia, dalla chiesa parrocchiale e a ridosso di un comparto prettamente residenziale una casetta destinata in passato a capanno per gli attrezzi è ricettacolo di rifiuti e forse punto d’incontro per disperati. Un problema che si trascina da mesi in via Campania al quartiere Sacra Famiglia e dopo la segnalazione di una mamma, stupita di trovarsi una discarica nel cuore di un’area verde, a segnalare il problema ora sono anche i volontari del Corpo Forestale.

Durante un servizio di pattugliamento del territorio hanno scattato una pioggia di foto tra immondizia gettata sui prati e ancora lumini, sacchi di vestiti e bidoni di olio da cucina vuoti all’interno del piccolo prefabbricato. Il timore è che la situazioni degeneri anche con fenomeni di spaccio. Il tema è ben presente all’amministrazione comunale. Dalla casetta in passato sono state rimosse porte e finestre, ma gli oggetti trovati all’interno dai volontari del Corpo Forestale fanno pensare che comunque qualcuno qui dorma o cerchi almeno riparo.

Il sindaco Maurilio Longhin: «Al momento più che garantire una rimozione costante dei rifiuti non possiamo fare. Le forze dell’ordine, carabinieri e polizia locale, hanno effettuato diversi passaggi, ma all’interno non è mai stato trovato nessuno».

Il Comune sta pensando di affidare all’Associazione di quartiere Sacra Famiglia proprio la cura della casetta. Il sodalizio si è detto disponibile ma solo dopo la discussione e approvazione di un progetto per la rinascita dell’intero comparto, il grande prato dovrebbe diventare un parco per adolescenti dotato anche di un’area cani.

