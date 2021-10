Cesano Maderno: malore alla guida, grave un anziano finito con l’auto contro una recinzione Un ottantenne è grave dopo un incidente mercoledì mattina a Cesano Maderno, in via San Carlo Borromeo: avrebbe accusato un malore mentre era alla guida ed è finito con l’auto contro una recinzione. Portato in ospedale in codice rosso.

È stato trasportato in ospedale a Desio in condizioni gravissime e con le manovre di rianimazione in corso l’ottantenne coinvolto in un incidente mercoledì mattina a Cesano Maderno, in via San Carlo Borromeo.

È successo intorno alle 9.30: l’uomo, 83 anni, ha verosimilmente accusato un malore che gli ha fatto perdere il controllo dell’auto facendolo finire contro una recinzione. Sul posto sono intevenuti i soccorsi, come riferito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), con l’automedica, l’ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia locale.

L’uomo è stato rinvenuto in arresto cardio circolatorio e portato in ospedale in codice rosso.

