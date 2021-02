CESANO VIA GROANE CAMION NEL FOSSATO (Foto by Cristina Marzorati)

Cesano Maderno: camion nel fosso in via Groane, traffico deviato per il recupero Traffico deviato mercoledì 17 febbraio in via Groane a Cesano Maderno per il recupero di un mezzo pesante che martedì sera è finito nella scarpata a margine strada. Autista illeso.

Traffico deviato mercoledì 17 febbraio in via Groane a Cesano Maderno, tra i quartieri Villaggio Snia e Acna, per il recupero di un mezzo pesante. Nella serata di martedì 16 febbraio un camionista proveniente da via Magenta nell’imboccare via Groane, in zona industriale, non è riuscito a mantenere il veicolo in carreggiata ed è finito nella scarpata a margine strada. Fortunatamente l’uomo è uscito illeso. In posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Il camion è stato recuperato con dei mezzi speciali nella mattinata di mercoledì 17 febbraio. La strada, all’altezza dell’intersezione con via Magenta, è stata chiusa al traffico per circa un’ora. Presente sempre una pattuglia della polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA