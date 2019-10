Cesano Maderno: anziano scippato del Rolex, indagano i carabinieri Un uomo è stato scippato dell’orologio Rolex: camminava per strada quando una donna gli ha chiesto delle monete. È successo a Cesano Maderno, indagano i carabinieri.

Camminava per la strada a Cesano Maderno quando è stato avvicinato da una donna che gli ha chiesto delle monete. L’uomo, 85 anni, era appena uscito dall’ufficio di un’assicurazione e davanti alla richiesta della donna incontrata per caso, per venirle incontro ha cercato nel portafoglio qualche moneta. Mentre era intento a prendere dei soldi, lei gli ha sfilato dal polso l’orologio Rolex. Con velocità e destrezza, gli ha strappato il prezioso orologio dal braccio ed è scappata via. Il pensionato non ha fatto in tempo ad accorgersi di quello che stava accadendo. Quando si è reso conto del furto, non ha potuto fare altro che avvertire i carabinieri e andare a fare denuncia in caserma. Il fatto è successo qualche giorno fa in via Matteotti. Per i militari, si tratta di un vero e proprio scippo, su cui ora stanno indagando.

