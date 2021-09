Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il kit per la colitavione e l’essicazione della droga

Cesano: due ragazzi di 20 e 22 anni arrestati per detenzione e coltivazione di droga Sono incappati in un controllo stradale dell’Arma e nella vettura nascondevano 50 grammi tra hashish e marijuana, perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire altra droga, un bilancino e una piccola coltivazione sul terrazzo.

Due cesanesi di 20 e 22 anni sono stati arrestati per detenzione e coltivazione di droga dai Carabinieri della Tenenza locale. Tutto è partito da un controllo stradale da parte degli uomini dell’Arma: all’alt, la vettura con a bordo i due giovani inizialmente accelera salvo poi fermarsi poco dopo. Una circostanza che induce i militari ad effettuare un controllo approfondito dell’auto dove vengono ritrovati 50 grammi tra hashish e marijuana.

La droga sul balcone

La perquisizione viene estesa anche alle abitazioni dei due ragazzi: a casa del passeggero vengono ritrovati altri 50 grammi di hashish oltre a bilancini di precisione, mentre nell’appartamento del conducente i Carabinieri trovano una piccola coltivazione di marijuana nel terrazzo, con tanto di kit per il riscaldamento e l’irradiazione delle piante. I due giovani sono stati processati per direttissima davanti al Tribunale di Monza che, in attesa di definire il processo, ha collocato entrambi agli arresti domiciliari.

