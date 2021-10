Cavenago: incidente notturno sulla A4, muore un 26enne Un 26enne è morto poco prima delle 5 di sabato 2 ottobre sulla A4, all’altezza di Cavenago Brianza. In corso le indagini per accertare la dinamica.

Incidente mortale nella notte tra venerdì 1 ottobre e sabato 2: poco prima delle 5, all’altezza di Cavenago Brianza, un 26enne ha perso il controllo della moto su cui viaggiava in direzione Venezia sulla A4 ed è morto. Ancora in corso le indagini per verificare se il ragazzo sia entrato in collisione con altri mezzi sull’autostrada. A eseguire i rilievi gli uomini della polizia stradale, con loro un’ambulanza e un automedica: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA