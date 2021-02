Cavenago, il cartello del sindaco contro l’abbandono dei rifiuti: «È una questione di civiltà» Nei giorni scorsi in diverse zone di Cavenago di Brianza sono stati appesi dei cartelloni con un messaggio forte e chiaro contro chi abbandona i rifiuti sul territorio comunale. Perché «è una questione di civiltà».

Contro l’abbandono dei rifiuti il sindaco ci mette cartello e firma. Nei giorni scorsi in diverse zone di Cavenago di Brianza sono stati appesi dei cartelloni con un messaggio forte e chiaro contro chi abbandona i rifiuti sul territorio comunale. A firmarlo direttamente il primo cittadino Davide Fumagalli:

“Questo non è il luogo dove esporre i sacchi e i bidoni dea propria raccolta differenziata e i sacchi indifferenziati - si legge - Tra l’atro questi non devono nemmeno esistere. I rifiuti vanno posizionati davanti alla propria residenza come fa correttamente e rispettosamente la stragrande maggioranza dei cittadini cavenaghesi. Aggiungo inoltre che, fortunatamente, il nostro paese, così come tanti altri nella nostra zona, ha un servizio di raccolta e differenziazione dei rifiuti ai più livelli nazionali”.

E quindi: “Perché non sfruttare questa occasione? Perché generare rifiuti non idonei? Perché quelli idonei non esporli con le modalità corrette? Perché generare un costo inutile a tutti i cittadini, voi compresi? È così difficile da capire? Le sanzioni non bastano? Devo tornare a utilizzare le telecamere nascoste? È una questione di civiltà”

© RIPRODUZIONE RISERVATA