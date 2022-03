Carnate, auto contro il contatore del gas: scoppia un incendio. Arrivano i vigili del fuoco È successo nelle prime ore del 20 marzo. Sul posto, a Carnate in via Vela, sono arrivati un’autopompa e autobotte da Monza ma anche un’autobotte del distaccamento di Vimercate.

Sul posto sono state inviate autopompa e autobotte della sede monzese dei pompieri di via Mauri, ma anche un’autobotte del distaccamento di Vimercate.

