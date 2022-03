Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Carate: vede i ladri dai vicini, moglie di un carabiniere di Seregno li mette in fuga Spirito di osservazione e grande coraggio per la donna, una 46enne, che domenica mattina ha visto strani movimenti nel giardino del vicino: i due ladri hanno tentato la fuga con bici per 3mila euro ma sono stati costretti ad abbandonarle e fuggire a piedi all’arrivo di una pattuglia dell’Arma.

La moglie di un carabiniere della Compagnia dell’Arma di Seregno ha messo in fuga i topi d’appartamento. È successo domenica 13 marzo verso le 6 dopo che due malviventi erano riusciti a introdursi in una villa di Carate Brianza. Ma la moglie del militare, una 46enne, si è accorta dei movimenti sospetti nel giardino della abitazione dei vicini e, dopo aver allertato la Centrale Operativa dei Carabinieri, si è messa a urlare all’indirizzo dei due ladri i quali, riusciti a prendere una bicicletta elettrica e una mountain-bike, hanno tentato la fuga. Ma hano presto dovuto abbandonare la refurtiva e fuggire nei campi in quanto sono stati intercettati da una pattuglia dell’Arma di Carate Brianza nel frattempo sopraggiunta.

Gli uomini dell’Arma hanno quindi recuperato le due biciclette, del valore di circa tremila euro, e le hanno restituite al legittimo proprietario.

