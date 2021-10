“Carate tra il verde e l’antico”: oltre 4.500 i partecipanti Sono stati oltre 4.500 i partecipanti all’edizione 2021 di “Carate tra il verde e l’antico”.

Non è una novità che la manifestazione “Tra il Verde e L’Antico” sia un successo, ma quest’anno, dopo la sospensione forzata dell’edizione dello scorso anno a causa del Covid-19, l’evento ha avuto una partecipazione record. Sono stati oltre 4.500 i podisti e camminatori che domenica 17 ottobre hanno preso parte alla 40esima edizione della manifestazione organizzata dai Marciacaratesi, e patrocinata dal Comune di Carate Brianza in collaborazione con il Parco Valle Lambro, di cui Bcc Carate Brianza è main sponsor. «Se non ci fossero state le limitazioni anti-Covid avremmo battuto tutti i record. La vigilia dell’evento, quando erano ormai chiuse le iscrizioni, siamo stati subissati da chiamate e email. Abbiamo venduto 4.500 tagliandi ma avremmo potuto superare di gran lunga questo numero», ha commentato Silvio Redaelli, segretario dei Marciacaratesi.

Le premiazioni finali

La manifestazione è stata presenziata dal sindaco Luca Veggian, dal consigliere Giovanni Emanuele Chin, nonché dal presidente della Bcc Carate Annibale Colombo, dal presidente dei Marciacaratesi Antonello Nobili e dal presidente della storica Residenza “Il Parco” di viale Garibaldi, punto di partenza e di arrivo della marcia. Al termine della marcia sono stati premiati gli 11 gruppi più numerosi e rappresentativi che hanno preso parte alla manifestazione, con targhe di riconoscimento in ricordo dei soci dell’associazione sportiva scomparsi.

Il trofeo Bcc Carate Brianza in memoria di Giorgio Molteni è stato assegnato al Parada Running Seregno, il gruppo sportivo più numeroso presente alla manifestazione. Mentre il trofeo Maxi Sport in ricordo di Alberto Alberti e quello in memoria di Enrica Dell’Orto sono stati consegnati rispettivamente al gruppo Avis Carate Triuggio Tregasio e all’Avis di Lazzate. Tra i gruppi caratesi, ai LamberWalking è stato assegnato il trofeo Bianalisi in ricordo di Piero Zimbaldi. Mentre tra i gruppi scolastici, è stata consegnata targa in ricordo di Longoni Mery alla scuola materna Santa Maria di Carate.

«Un plauso va a tutti ma proprio a tutti i Marciacaratesi - ha aggiunto Redaelli -. Un grazie va anche alle associazioni caratesi: Pro loco, Protezione Civile, Alpini, gli amici dell’associazione nazionale Carabinieri, alla Polizia locale, Gso Costalambro, un grazie ai commissari Fiasp e all’Amministrazione comunale. Un grazie a agli amici atleti camminatori che non abbiamo potuto accogliere non avendo più la possibilità d’iscrizioni. Noi speriamo di avervi nel 2022 tanti ma tanti, siamo pronti! E un grandissimo grazie ai nostri sponsor sempre con noi: Bcc Carate, Maxi Spor, Bianalisi, Incartare, E-On, Elli Giardini, Fratelli Disca, AutoRoma, Named. Oltre a un grandissimo grazie a: Lory Mille idee, Valtorta Merceria, Torrefazione Mokariz, Cartoleria Carta più».

