via Mose Bianchi Carate (Foto by Jennifer Caspani)

Carate Brianza: via Mosé Bianchi senza segnaletica dopo l’asfalto nuovo È trascorso un mese dai lavori di asfaltatura in via Mosé Bianchi a Carate Brianza, ma non è stata ancora ripristinata la segnaletica. Lo segnala il Movimento 5 Stelle locale.

Da ormai un mese manca la segnaletica orizzontale in via Mosè Bianchi a Carate Brianza. Dopo aver asfaltato la strada che dalla rotonda di viale Brianza porta ad Albiate, non sono state ancora ripristinate le linee che regolano il traffico. A sollevare il problema è il Movimento 5 Stelle di Carate.

“Ringraziamo l’allora assessore Terraneo per aver rifatto il manto stradale durante il mese di luglio già segnalato da noi durante l’anno con una serie di interrogazioni. Notiamo però con preoccupazione che ad oggi il sindaco, titolare delle deleghe che ha ritirato ad Alessandro Terraneo, non ha ancora proceduto con l’importantissima segnaletica orizzontale, dove ci sono solo un paio di cartelli stradali che evidenziano che è ancora in rifacimento. Chissà se il tanto miglioramento che proclama il gruppo della Lega in fatto di lavori pubblici avverrà nei prossimi due anni; al momento vediamo solo che la situazione è notevolmente peggiorata”, segnala Luca Riva, capogruppo consigliare del Movimento 5 Stelle.

