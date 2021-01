Carate Brianza, perde il controllo dell’auto dopo il turno di lavoro e vola oltre il guard-rail: 27enne illeso È andata bene a un uomo di 27 anni che nella mattina di mercoledì 20 gennaio ha perso il controllo dell’auto sulla provinciale a Carate Brianza ed è volato, letteralmente, a bordo strada finendo la corsa incastrato a cofano in giù tra una parete e il guard rail.

È sceso dall’auto da solo, illeso nonostante l’incredibile carambola che l’ha visto protagonista. È andata bene a un uomo di 27 anni che nella mattina di mercoledì 20 gennaio ha perso il controllo della sua Panda ed è volato, letteralmente, a bordo strada finendo la corsa incastrato a cofano in giù tra una parete e il guard rail. È successo poco dopo le 11 in via Trento e Trieste a Carate Brianza, un tratto della provinciale.

Secondo quanto appreso, la persona coinvolta aveva da poco staccato dal turno di lavoro notturno in un laboratorio della zona e stava rincasando.

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sono intervenuti una ambulanza della Croce verde di Lissone, i vigili del fuoco, la polizia locale di Carate che dovrà ricostruire la dinamica. I vigili del fuoco di Seregno hanno messo in sicurezza l’auto e la strada. In attesa del carro attrezzi per la rimozione.

Carate Brianza incidente mercoledì 20 gennaio 2021

