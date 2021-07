Carate Brianza mette mano alle strade: la mappa dei cantieri Grazie ai fondi messi a disposizione da Regione Lombardia, a Carate Brianza si mette mano alle strade: ecco l’elenco dei cantieri.

A Carate sono in corso importanti lavori di riqualificazione stradale, grazie ai fondi messi a disposizione dalla legge regionale n.4/2021 “Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo”. La scorsa settimana è stato ultimato il tappetino di usura del parcheggio di via San Martino e completata l’opera di asfaltatura in via Vincenzo Monti.

«Seguiranno poi degli interventi di asfaltatura in alcuni tratti di strada rovinati dagli scavi per il posizionamento della fibra ottica - ha spiegato Alessandro Terraneo, assessore ai Lavori pubblici. - Verrà sistemato il tappetino di usura nella frazione di Agliate e poi successivamente un tratto a Costa Lambro. Saranno interessate dai lavori anche via Po al confine con i comuni di Giussano e Verano, via Mosè Bianchi e via Valle D’Aosta, al confine con Seregno, dove c’è un tratto di strada deteriorata che deve essere rifatta. I lavori proseguiranno anche nelle prossime settimane e prevedono un costo complessivo di circa 120mila euro, che rientra nei fondi messi a disposizione dalla Regione”

