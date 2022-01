Vigili del fuoco e polizia locale al lavoro in via Della Valle

Carate Brianza: cerca di girare il tir e si impantana, caos traffico vicino al Polaris Tre quarti d’ora di caos vicino al centro Polaris di Carate Brianza nella mattina di giovedì 27 gennaio: un tir ha cercato di fare manovra affondando nel fango e paralizzando il trafffico.

Tre quarti d’ora di caos a Carate Brianza vicino all’hub vaccinale del centro Polaris, in via Della Valle, nella mattina di giovedì 27 gennaio. Poco dopo le 9 un tir probabilmente diretto all’area industriale del comune brianzolo ha azzardato una manovra che non è andata a termine, probabilmente una inversione a U.

L’autista non aveva però fatto i conti con il fatto che lo sterrato scelto per infilare la motrice del camion era un pantano e così, a causa del peso, è affondata nel fango, non riuscendo più a spostarsi dalla posizione diagonale lungo la strada: tutto bloccato, proprio vicino al parcheggio del centro vaccini.

Il tir bloccato nel fango

Dopo un primo intervento della polizia locale caratese, che ha cercato di guidare il conducente in qualche manovra per disincagliarsi, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Seregno: loro, con un’autopompa (pesante quanto la motrice) sono riusciti a trainare in due tempi il tir per rimetterlo in carreggiata.

Il traffico è stato successivamente riaperto, risolvendo anche le urgenze di chi aveva appuntamento per il vaccino.

