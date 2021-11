Camper in fiamme a Monza, sul posto i vigili del fuoco - VIDEO Il rogo si è scatenato nella serata di martedì 23 novembre in viale Lombardia, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza con tre autopompe e due autobotti dal Comando di via Mauri, dai distaccamenti di Desio, Lissone e Vimercate.

Camper in fiamme e altri tre mezzi danneggiati dal rogo a Monza in viale Lombardia. Sul posto, martedì 23 novembre in serata, oltre a pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia locale sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza con tre autopompe e due autobotti dal Comando di via Mauri, dai distaccamenti di Desio, Lissone e Vimercate.

Incendiati 2 camper un furgone e una automobile parcheggiati lungo viale Lombardia

Il mezzo sembra fosse parcheggiato davanti al supermercato Esselunga di San Fruttuoso. Hanno preso fuoco anche un altro camper, un furgone e un’autovettura posteggiati accanto. Non ci sono feriti. Le cause sono in fase di valutazione. L’intervento iniziato poco dopo le venti ed è ancora in corso.

