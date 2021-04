Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Enpa lancia la Campagna 2021 per il 5x1000

Campagna 5x1000 Enpa è “made in Brianza”: immagini e clip per continuare a dare una mano a 80mila animali È stata firmata da Isabella Garlati, responsabile immagine della sezione di Monza e Brianza. Oltre a immagini di ambiti di cui l’ente si occupa a 360 gradi, anche quattro coinvolgenti video di 5 secondi ciascuno con il contributo dell’attrice Francesca Puglisi.

Cinque per mille all’Enpa: la campagna 2021 è “Made in Brianza”. Anche quest’anno è possibile aiutare gli animali con la dichiarazione dei redditi, donando il cinque per mille a Enpa.

La bellissima campagna 2021 appena lanciata a livello nazionale porta la firma di Isabella Garlati, responsabile immagine della sezione di Monza e Brianza. È multi-soggetto con 16 immagini singole dedicate alla stampa, una locandina e quattro soggetti digitali che rappresentano altrettanti ambiti di cui l’ente si occupa a 360 gradi (proteggere, nutrire, curare, accudire). In alcuni sono protagonisti proprio gli ospiti del rifugio di Monza assieme ai volontari.

Ma non solo: ci sono anche quattro coinvolgenti video di 5 secondi ciascuno con il contributo dell’attrice Francesca Puglisi che si è gentilmente prestata per dare voce ai quattro claim della campagna: “Aiutaci a proteggerli”, “Aiutaci a nutrirli”, “Aiutaci a curarli” e “Aiutaci ad accudirli”. E c’è un’ultima novità: un logo molto accattivante che sarà utilizzato anche per le campagne 5x1000 dei prossimi anni, sempre ideato da Isabella Garlati.

Tutti questi messaggi verranno inviati in questi giorni attraverso i social e i giornali. Enpa chiede ai propri sostenitori di condividerli e di diffonderli nei modi che riterranno opportuni per il raggiungimento di un grande risultato.

Ogni anno Enpa protegge, nutre, cura e accudisce oltre 80mila animali di ogni specie e razza. “Aiutaci a farlo con il tuo 5x1000: firma e inserisci il codice fiscale dell’ENPA 80116050586 (unico per tutta Italia) sulla tua dichiarazione dei redditi. Anche se non fai la dichiarazione dei redditi, puoi comunque destinare il tuo 5×1000” dichiarano da Enpa.

I fondi saranno utilizzati dalla più grande e antica associazione animalista italiana per accudire gli animali.

