Cambiamento climatico, a Lesmo l’incontro con l’esperto apre un programma green A Lesmo venerdì 25 febbraio incontro con l’esperto climatologo Giuseppe Frigerio. Sabato 19 marzo l’evento “Puliamo Lesmo” e poi la giornata per imparare a fare il compost. Tre eventi green con la Cronoteca di Lesmo, Camparada e Correzzana.

La Cronoteca di Lesmo, Camparada e Correzzana parla del cambiamento climatico e per farlo si affida al’esperto climatologo Giuseppe Frigerio. L’appuntamento è fissato per venerdì 25 febbraio alle 21 nella sala consiliare di via Vittorio Veneto. Sarà l’occasione per capire come ogni singolo cittadino con comportamenti virtuosi possa nel suo piccolo incidere meno sui cambiamenti climatici. Questo è solo il primo appuntamento per aver maggior cura dell’ambiente in cui si vive.

Sabato 19 marzo infatti è in programma alle 14.30 l’evento “Puliamo Lesmo” con ritrovo sul piazzale della chiesa Santa Maria Assunta dove i partecipanti verranno dotati di guanti e sacchetti. Infine il 9 aprile alle 14.30 nelle vecchie scuole di piazza Dante si imparerà a fare il compost con gli scarti alimentari. Per info e prenotazioni [email protected] .

