Cai Carate Brianza, Antonio Colombo è il nuovo presidente Il nuovo direttivo del Cai di Carate ha eletto il nuovo presidente: è Antonio Colombo.

Lunedì 25 ottobre si è tenuta la prima riunione del nuovo consiglio della sezione Cai di Carate Brianza e sono state elette le cariche istituzionali. La seduta ha seguito di qualche giorno l’assemblea annuale dei soci, in cui, oltre alla presentazione della programmazione dell’anno in corso e l’approvazione del bilancio, si è proceduto all’elezione del nuovo direttivo che risultava in scadenza, come da statuto, dopo il mandato di tre anni. L’esito delle votazioni per il nuovo direttivo ha confermato gran parte della squadra uscente: Antonio Colombo, Francesco Meregalli, Laura Colciago, Mariella Brivio, Silvano Viganò, Elena Zanaboni oltre a tre nuovi consiglieri: Maurizio Cesana, già uscente revisore dei conti, Massimo Elli già responsabile Speleologia, e Riccardo Botta da poco entrato a far parte della sezione. Per quanto riguarda l’incarico di revisori dei conti, è stato rieletto Carlo Longoni, con due new entry Ambrogio Giudici e Alessio Pozzi.

Nel consiglio di lunedì 25 ottobre si è poi riunito il nuovo direttivo eletto dall’assemblea annuale dei soci. Durante questa prima riunione, dopo il saluto da parte del presidente uscente Francesco Meregalli e il ringraziamento per i tre anni passati insieme, si è proceduto alla definizione delle cariche istituzionali e incarichi tra i presenti. È stato così eletto il nuovo presidente di sezione: Antonio Colombo (votato all’unanimità), affiancato da Silvano Viganò nelle vesti di vicepresidente, dalla segretaria di sezione Laura Colciago, e dal tesoriere Carlo scotti. Sono stati inoltre confermati gli incarichi dei tre revisori dei conti - Carlo Longoni, Ambrogio Giudici e Alessio Pozzi - e quello di Angelo Longoni come delegato di sezione. Al termine della riunione, il nuovo presidente Antonio Colombo, ringraziando tutti quanti per la fiducia in lui riposta, ha dato il via al festeggiamento di questa nuova squadra del Cai augurando a tutti un fortunato e proficuo periodo futuro.

