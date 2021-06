Cade da cavallo al Centro ippico Misurato di Arcore, finisce in ospedale Una bambina è caduta da cavallo nella mattinata di sabato 19 giugno al Centro ippico Misurato di Arcore: sul posto ambulanza ed elisoccorso.

Ancora una caduta da cavallo in Brianza. Dopo il caso avvenuto nel pomeriggio di venerdì 18 giugno a Ornago (LEGGI QUI), una nuova emergenza è scattata poche ore dopo, nella mattinata di sabato 19 giugno, al Centro ippico Misurato, nella zona dei boschi di Arcore, proprio accanto ai binari della soppressa ferrovia Seregno-Carnate. La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita ma la vittima della caduta è una bimba di 10 anni che non verserebbe in pericolo di vita tanto che è stata portata in ospedale a bordo di un’ambulanza e non è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118, giunto prontamente sul posto e atterrato in un vicino campo e che ha attirato la curiosità dei cittadini di Lesmo e Camparada.

L’elisoccorso atterrato nel campo

