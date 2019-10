Cadavere di un anziano nel canale Villoresi a Nova Milanese Non sono ancora chiare le cause del decesso dell’anziano residente a Limbiate trovato morto martedì a Nova Milanese, nelle acque del Canale Villoresi, all’altezza delle chiuse di via Garibaldi.

Non sono ancora chiare le cause del decesso dell’anziano residente a Limbiate trovato morto martedì a Nova Milanese, nelle acque del Canale Villoresi, all’altezza delle chiuse di via Garibaldi, dove il corso d’acqua artificiale riemerge dopo il ponte della vecchia Valassina per proseguire in direzione del municipio. Erano passate da pochi minuti le 12, quando qualcuno ha visto il corpo del pensionato, 70 anni, privo di vita. Solo l’autopsia potrà chiarire se si sia trattato di un gesto della disperazione o piuttosto, come sostiene qualche testimone diretto di quei tragici istanti, la morte accidentale sarebbe dovuta a un piede messo in fallo. Da parte di uno dei non pochi avventati che ogni giorno si sporgono lungo gli argini del canale nel tentativo di prendere i funghi che crescono numerosi vicino alle acque. Dopo la caduta per l’uomo non c’è stato scampo, e all’arrivo dei carabinieri, dei vigili del fuoco di Monza e dei soccorritori della Croce Rossa di Cusano Milanino era già morto.

