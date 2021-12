Caccia alle renne nascoste di Maurizo De Rosa a Lissone, Biassono e Desio Il progetto educativo e di “caccia alla bellezza” con l’artista Maurizio De Rosa arriva anche a Lissone, Biassono e Desio dal 20 al 22 dicembre.

Decine e decine di renne di terracotta verranno nascoste a Lissone, Biassono e Desio (dopo Monza e Milano), sedi dei servizi per l’infanzia di proprietà del progetto educativo Becoming. Vere creazioni artistiche pensate per una ”Caccia alla Bellezza”, slogan ideato per la caccia al tesoro speciale che animerà, in un’azione partecipata per bambini e genitori, l’asilo nido “Happy Children” di via Cavallotti a Lissone (il 22 dicembre, alle 16.30) e i nidi “Bum Bum” di Biassono (21 dicembre, alle 16.30) e Desio (20 dicembre, alle 16.30).

Le renne sono creazioni di Maurizio De Rosa, e l’evento si apre al territorio e anche a genitori e bambini che non frequentano il nido. Il desiderio degli organizzatori è di realizzare un’esperienza all’aperto che porti gioia ai bambini ed ai genitori nei giorni che precedono il Natale, e la sfida di Becoming è invitare ad attraversare i luoghi con uno sguardo curioso come quello dei bambini, generando azioni di cura verso il territorio. L’iniziativa vede la partecipazione dell’artista Maurizio De Rosa, monzese doc, noto come tessitore d’argille, che il 12 dicembre ha inaugurato la “Caccia alla Bellezza” in molti Comuni d’Italia.

Per i 6 eventi tra la Brianza e Milano, sono state commissionate circa 100 renne. Ci si ritrova il giorno prescelto ed è necessario avere con sé una piccola torcia perché le renne amano...nascondersi al buio. Verrà consegnata una mappa per orientarsi nella ricerca, quindi ognuno farà la propria esplorazione e, se sarà un buon ricercatore, verrà premiato con il ritrovamento della terracotta al cui interno è contenuto un messaggio di gioia e speranza. Per chi volesse ricevere maggiori informazioni è possibile contattare l’asilo nido e seguire l’evento su Facebook (becoming-education).

