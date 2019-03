Busnago: un cane azzanna alla gola e uccide uno yorkshire In un istante la tragedia: un cane sfuggito alla proprietaria ha aggredito, azzannato alla gola e ucciso un piccolo yorkshire, in un’area di Busnago.

Un piccolo Yorkshire azzannato a morte da un cane senza guinzaglio. La triste vicenda è avvenuta giovedì 13 marzo, nel mattino nell’area verde di via Gramsci. Secondo alcune testimonianze il cagnolino si sarebbe trovato in compagnia del proprio padrone quando è stato puntato da due cani che si trovavano nella stessa area senza guinzaglio. A nulla è valso il tentativo di salvarlo del padrone, che l’avrebbe preso in braccio per poi lasciarlo con il timore di essere aggredito a sua volta. Inutili anche i richiami della padrona dei due cani. Il piccolo yorkshire è stato raggiunto da uno dei due cani e azzannato alla gola. Proprio questo morso è risultato fatale. L’episodio è al vaglio delle autorità competenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA