Brugherio: tre denunce per furto su auto, identificati dai prelievi con la carta rubata I carabinieri di Brugherio nel pomeriggio di venerdì hanno denunciato tre persone, cinquantenni e residenti in Brianza, per furto aggravato, ricettazione e utilizzo indebito di carte di pagamento contenute in un borsello rubato.

Dopo il furto del borsello hanno effettuato tre prelievi per un importo totale di quasi 2mila euro.

Gli accertamenti nelle abitazione dei tre, tutti con precedenti specifici per delitti contro il patrimonio, hanno permesso di ritrovare anche il cellulare rubato contenuto nel borsello che è stato quindi restituito al proprietario.

