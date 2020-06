Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Brugherio, ladro seriale ruba le carte di credito e va a prelevare: arrestato I carabinieri di Brugherio nel fine settimana hanno arrestato in ladro seriale che rubava borse per impossessarsi di carte elettroniche e successivamente del denaro delle vittime.

Aveva rubato una borsa a Brugherio con l’obiettivo di impossessarsi di bancomat e carte di credito. I carabinieri di Brugherio, grazie al supporto del Commissariato di Greco Turro, nel fine settimana hanno arrestato un uomo di 28 anni, nato in Italia e di origine nomade, ritenuto responsabile di ricettazione, furto aggravato in concorso compiuto con destrezza e indebito utilizzo di carte di pagamento.

I fatti brugheresi risalgono al febbraio 2019 e con quella carta avrebbe effettuato una decina di prelievi da bancomat di Milano e di Sesto San Giovanni per un ammontare complessivo di circa 4.000 euro. L’episodio che ha permesso di emettere ordinanza, anche se i casi potrebbero essere di più.

L’uomo utilizzava uno scooter rubato e in compagnia di complici spesso diversi si avvicinava alle vittime che, colte di sorpresa e in pochi secondi, non riuscivano ad evitare il furto della borsa riuscendo solo a vedere il veicolo allontanarsi a tutta velocità.

L’attività investigativa, che ha avuto inizio subito dopo la presentazione di una denuncia di furto con destrezza, è stata condotta prevalentemente con l’utilizzo di strumenti investigativi tradizionali: servizi di osservazione, pedinamento e di analisi delle immagini di videosorveglianza, ma anche avanzati come nel caso degli accertamenti informatici delle movimentazioni del denaro indebitamente speso.

L’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza di alcuni sportelli Atm di Milano e Monza e le testimonianze raccolte sono stati decisivi per ricostruire gli eventi consentendo di individuare e identificare il responsabile, già pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, mentre procedeva al prelievo del contante.

