Brugherio: piscina comunale e centro sportivo riaprono con la novità della gestione spagnola Riapre giovedì 10 giugno il centro sportivo di Brugherio con una novità: piscina comunale e palestra sono passati al gestore spagnolo Forus.

Riapre giovedì 10 giugno il centro sportivo di Brugherio con una novità. La gestione è passata a Forus, azienda spagnola leader in Europa nella conduzione di impianti sportivi che, attraverso la sua controllata italiana Prime Srl, cui il precedente gestore Sport Management ha ceduto il ramo d’azienda e opererà su tutto il territorio nazionale. Nata nel 2010 Forus, presieduta da Ignacio Triana, si pone l’obiettivo di promuovere lo sport e sane abitudini di vita tra la popolazione.

In Italia il gruppo partirà con la gestione di 18 impianti tra cui, appunto, quello di Brugherio. La parte natatoria del centro sportivo di via Aldo Moro è stata riqualificata nel 2015 e vanta ora una zona dedicata agli sport acquatici con due vasche coperte e una piscina esterna e una zona dedicata al fitness e alla cura del corpo con una sala spa e area fitness con idromassaggio e percorso termale (che riaprirà al pubblico a settembre).

All’interno è inoltre presente una sala pesi con macchinari di ultima generazione. La palestra sarà aperta dal 10 giugno ogni lunedì, martedì e giovedì dalle 7 alle 21.30; il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 21:30; il sabato dalle 9 alle 17.30 e la domenica dalle 9 alle 12.30. La piscina, invece, osserverà dal 1° luglio questi orari: lunedì, martedì e giovedì dalle 7 alle 22, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 22, sabato e domenica dalle 9 alle 17.30.

Sempre dal 10 giugno partiranno le iscrizioni ai corsi di nuoto collettivi e individuali, ai corsi di ginnastica in acqua e al camp estivo che sarà organizzato in loco. L’ingresso al centro sportivo Forus avverrà dopo la misurazione della temperatura corporea e la compilazione dell’ autocertificazione. Per le attività di nuoto libero è necessario prenotare il proprio ingresso direttamente in segreteria mentre per accedere alla palestra sarà possibile riservare il proprio posto attraverso l’App My Wellness di Technogym. Info: tel. 039 8943160.

