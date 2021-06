Brugherio, legarono la padrona di casa per rapinarla: dopo 14 anni individuato uno dei presunti responsabili Si tratta di un 40enne senza fissa dimora: è stato individuato grazie alla comparazione di impronte digitali repertate nel 2007, quando con un complice rapinò una donna in un appartamento, con quelle rilevate dopo altre rapine commesse dal medesimo soggetto, denunciato.

La denuncia è arrivata dopo 14 anni: tanto è trascorso da una rapina in appartamento in un condominio di Brugherio, in centro. Era novembre del 2007 quando due soggetti svaligiarono la casa, alla presenza della proprietaria. Oggi, grazie alle indagini biologiche e dattiloscopiche, mai interrotte, è stato possibile dare un’identità ad uno dei rapinatori: si tratta di un 40enne di origini cilene senza fissa dimora, denunciato per quel reato.

Tornando al 2007, era pomeriggio quando la proprietaria si trovò alla porta due sconosciuti, i quali, dopo qualche banale domanda, la spinsero nella abitazione, Uno la immobilizzò e bloccò su una sedia mentre il secondo trafugò un cospicuo bottino composto da monili, orologi e soldi contanti. Solo successivamente la vittima riuscì a liberarsi e avvisare i carabinieri.

I rilievi effettuati dai militari nell’abitazione permisero di repertare alcuni oggetti sulla cui superficie – grazie agli accertamenti effettuati dal R.I.S. di Parma – erano state individuate alcune impronte non ancora associabili ad un’identità. Solo di recente, grazie alla comparazione tra il dato papillare già acquisito ed altri, effettuati dopo altre rapine commesse dal medesimo stesso soggetto, è stato possibile individuare uno dei presunti autori della rapina di Brugherio: si tratta di un 40enne di origini cilene, in Italia senza fissa dimora, che è stato denunciato per la rapina del 2007.

