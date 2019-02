Brugherio incendio via Marsala (Foto by Valeria Pinoia)

Brugherio: incendio in un negozio di modellismo, soccorsi in via Marsala Vigili dl fuoco e ambulanze in via Marsala a Brugherio nel primo pomeriggio di giovedì per un incendio in un negozio. L’allarme è scattato poco prima delle 14.

Vigili dl fuoco e ambulanze in via Marsala a Brugherio nel primo pomeriggio di giovedì per un incendio in un negozio. L’allarme è scattato poco prima delle 14. Sul posto due mezzi dei pompieri e l’ambulanza.



Brugherio incendio via Marsala

(Foto by Valeria Pinoia)

Le fiamme sono scoppiate nel negozio di modellismo Lucifero , l’intervento dei soccorsi ha permesso di circoscriverle e spegnerle.

Poi l’attenzione si è spostata sugli appartamenti nella palazzina che ospita l’attività, vicina anche a una palestra e a un supermercato, per la sicurezza che non ci fossero persone intrappolate o intossicate dal fumo che si è sprigionato.

Durante l’operazione sono stati messi in sicurezza da una finestra il cane Wally, altri due cani e tre gatti portati giù con la scala.

(* ha collaborato Valeria Pinoia)



Brugherio incendio via Marsala

(Foto by Valeria Pinoia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA