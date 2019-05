Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Brugherio: fugge in lacrime dopo la lite violenta col marito, vicino chiama i carabinieri Nuovo episodio di violenza su una donna. I carabinieri di Brugherio sono intervenuti in un cortile di via Marsala allertati da un residente che ha chiesto aiuto per una cinquantenne in lacrime: sarebbe stata colpita dal marito.

Quando la lite di coppia finisce con la pattuglia dei carabinieri sotto casa e un trasporto al pronto soccorso. È successo nella serata di mercoledì 1 maggio a Brugherio e la persona ferita è una donna di 50 anni che sarebbe stata colpita dal marito, così ha riferito ai soccorritori.

Il litigio è scoppiato intorno alle 21, in un appartamento delle case popolari di via Marsala, poi è continuato nel cortile del condominio. È qui che la coppia è stata notata e segnalata al 112. Un vicino ha chiamato il numero unico d’emergenza parlando di una donna in stato di agitazione che nel giardino del palazzo chiedeva aiuto.

Quando la pattuglia dei carabinieri è arrivata sul posto ha trovato la donna (una marocchina di 50 anni) in lacrime; ha spiegato di essere stata picchiata dal marito durante un grave litigio. L’ennesimo episodio, avrebbe sostenuto la vittima, in questo periodo di crisi della coppia.

Sul posto è stata chiamata un’ambulanza arrivata in codice giallo e così è stata trasportata al San Raffaele dalla Croce Rossa di Brugherio. I carabinieri hanno poi sentito sia il marito che gli altri familiari della vittima. Non sono emersi elementi che facciano pensare a un contesto di maltrattamenti né il marito, 53 anni, marocchino, avrebbe precedenti in questo senso. Ulteriori approfondimenti dipenderanno da eventuali querele da parte della donna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA