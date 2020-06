Brugherio: cellulare in carica prende fuoco, soccorsi a Cascina Sant’Ambrogio Carabinieri e tre mezzi dei vigili del fuoco per un principio d’incendio che ha provocato fumo in quantità a Cascina Sant’Ambrogio a Brugherio. Ha preso fuoco un cellulare in carica.

Tanto fumo, spavento, soccorsi in forze. Ma fortunatamente nessun ferito lunedì mattina a Cascina Sant’Ambrogio a Brugherio. Al confine con Carugate sono arrivati i carabinieri e tre mezzi dei vigili del fuoco compresa l’autoscala per un principio d’incendio che ha provocato fumo in quantità. La causa è un cellulare messo in carica in un seminterrato che ha preso fuori e ha riempito il locale di fumo acre. Fortunatamente senza conseguenze gravi per le persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA