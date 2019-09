Brugherio: elisoccorso in attesa nell'area di via Turati (Foto by monica bonalumi)

Brugherio: anziana investita, grave in ospedale Una ottantenne è stata investita a Brugherio da una coetanea. È stata trasportata in elicottero in ospedale.

È stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale San Raffaele di Milanoe e ricoverata in codice giallo per le ferite riportate alle gambe l’anziana investita nella mattina di giovedì 12 settembre a Brugherio. L’incidente è avvenuto alle 9.30 in via Galvani, protagoniste due ottantenni: una donna di 81 anni alla guida di un’auto, una di 82 investita. Sul posto ambulanza , elicottero e polizia locale.

