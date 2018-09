Bovisio Masciago, al via Expo Brianza: otto giorni di fiera e sei comuni coinvolti Inaugurata la edizione numero 38 di Expo Brianza, fiera intercomunale dedicata all’artigianato e al commercio che durerà otto giorni e 200 espositori

Taglio del nastro questa mattina, sabato 29 settembre, alla 38esima edizione di Expo Brianza, un’edizione che si sviluppa in otto giorni, abbracciando sei comuni e coinvolgendo 200 espositori

La fiera intercomunale dell’artigianato e del commercio organizzata da Confcommercio Seveso, Ala e Unione artigiani Bovisio e Monza Brianza, Cna e dai comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Limbiate, Varedo, Seveso, Lazzate.

Quest’anno Expo Brianza propone ben 196 stand interni, 6mila metri quadrati di area espositiva, 20 spazi espositivi esterni e molti espositori provenienti anche da fuori regione. In un momento in cui le piccole botteghe incontrano oggettive difficoltà la Brianza, che conta più di 16mila ditte artigiane, ripropone questa storica esperienza

«Questa manifestazione - ha detto il presidente dell’Unione artigiani Walter Mariani in occasione dell’inaugurazione- svolge un ruolo significativo per valorizzare quella rete tra comuni, istituzioni, commercio e artigianato che è fondamentale per essere competitivi, anche per una terra come la Brianza da secoli culla di diverse manifatture di eccellenza, simbolo autentico e inimitabile del nostro “made in Italy” nel mondo».

Tanti anche gli eventi collaterali di punta, dove spiccano il Defilè delle sartorie artigiane di giovedì 4 ottobre, il concorso e il workshop fotografico, “Expo Sport”, “Expo Brianza dog” e la “Marcia in Rosa” che quest’anno partirà da Villa Bagatti a Varedo per raggiungere questi stand in un abbraccio simbolico con la gente e il territorio che li ospita. Per i più piccoli laboratori del legno.

