Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Pier Mastantuono)

Nova Milanese, blackout per maltempo alla scuola di via Fiume e studenti a casa lunedì 21 ottobre 2019 (Foto by Pier Mastantuono)

Black out in via Fiume a Nova Milanese: studenti di materna e primaria rimandati a casa La pioggia ha mandato fuori uso l’impianto elettrico del comparto scolastico di via Fiume a Nova Milanese. Niente lezioni lunedì mattina per gli studenti della primaria e della scuola materna che sono quindi ritornati a casa.

Lunedì mattina senza lezioni per i bambini e i ragazzi della primaria e della scuola materna di via Fiume a Nova Milanese, causa maltempo. La pioggia del fine settimana ha mandato in tilt l’impianto elettrico del comparto scolastico e all’arrivo delle scolaresche il dirigente scolastico Alessandro Canino e il personale hanno constatato che l’intero complesso scolastico era senza elettricità. Quindi niente luci nelle classi, nessuna possibilità di potere lavorare per gli addetti delle mense, riscaldamento spento, atrii e locali di servizio al buio.

LEGGI Nubifragio all’alba su Monza e Brianza: code infinite sulle strade, treni rallentati, disagi in alcune scuole

Un blackout che ha colpito anche decine di abitazioni della stessa zona dei via Fiume. Dopo un rapido consulto, al quale ha preso parte anche il sindaco Fabrizio Pagani giunto prontamente sul posto, si è deciso di cancellare le lezioni per la giornata di lunedì 21 ottobre, rimandando le scolaresche già entrate nell’atrio e avvisando chi stava entrando. La luce è ritornata attorno alle 10.30 e attualmente la situazione è in piena normalità. Martedì 22 ottobre le lezioni dovrebbero riprendere regolarmente nei consueti orari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA