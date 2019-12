Biglietto integrato, sulla App Trenord in vendita i ticket per tutte le zone Trenord attiva la possibilità di acquistare i ticket del nuovo sistema tariffario integrato per tutte le zone sull’applicazione: il primo e solo canale online per l’acquisto in mobilità dei biglietti STIBM per tutte le aree.

Tutti i biglietti sulla app. Trenord attiva la possibilità di acquistare i ticket del nuovo sistema tariffario integrato per tutte le zone sull’applicazione, che così diventa il primo e solo canale online per l’acquisto in mobilità dei biglietti STIBM per tutte le aree. L’ultimo aggiornamento disponibile sugli store online (Play Store e App Store) implementa la funzione di acquisto dei biglietti Mi1-Mi3, già presente sull’applicazione.

I biglietti di tutte le zone integrate Mi1-Mi9 all’interno del bacino di mobilità di Milano e Monza Brianza sono utilizzabili in modalità “Tap&Go”: prima dell’utilizzo il biglietto deve essere attivato con un clic.



“Una volta acquistati, i biglietti saranno presenti nell’area “Miei biglietti” dell’applicazione e dovranno essere attivati con un clic prima dell’utilizzo del primo mezzo di trasporto”, spiega una nota del gestore del servizio.

Istruzioni - Per acquistare il biglietto sono disponibili due opzioni: i viaggiatori possono selezionare origine e destinazione del loro viaggio oppure indicare direttamente le zone STIBM, modificabili a proprio piacimento utilizzando la barra di scorrimento. Una mappa dell’area STIBM aiuterà i clienti a visualizzare meglio le zone di validità del biglietto che si sta acquistando. Una volta effettuato il pagamento online, tramite Satispay, PayPal, carta di credito o American Express, il viaggiatore trova sull’App, nella sezione “Miei biglietti”, il titolo acquistato, con indicazione delle zone e dei minuti di validità.

Il biglietto acquistato tramite App Trenord non ha scadenza e prima di utilizzare il primo mezzo di trasporto deve essere attivato con un semplice clic sul pulsante “Tap&Go”. Una volta attivato, sull’App compaiono il PNR del biglietto – utile per esempio per i controlli a bordo dei treni Trenord – e il QR Code, che consente il passaggio dai tornelli Atm.

