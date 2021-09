Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Biassono, strappo nella Lega: Alessandro Bianchi candidato sindaco contro Casiraghi “Biassono nel cuore” è il nome della lista civica con cui i leghisti dissidenti verso la ricandidatura di Luciano Casiraghi gli contenderanno la poltrona da sindaco: il candidato è Alessandro Bianchi.

Il colpo di scena è arrivato in extremis: i leghisti dissidenti, coalizzati attorno al capogruppo Alessandro Bianchi, correranno alle comunali di ottobre riuniti nella neonata formazione civica “Biassono nel cuore”. Accanto all’aspirante sindaco ci saranno alcuni amministratori, come il vicesindaco Alessio Anghileri e l’assessore Nadia Beretta. La voce, che correva da un paio di giorni, è stata confermata ieri attorno a mezzogiorno quando i rappresentanti della formazione hanno depositato in municipio le firme raccolte tra i sostenitori.

Biassono nel cuore è, quindi, riuscita a rubare la scena a Biassono Civica che ha designato l’aspirante sindaco mercoledì sera: non sarà Diego Colombo, schierato come capolista, ma Angela Galbiati che cercherà consensi con lo slogan “Dai, voltiamo pagina”.

