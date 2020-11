Biassono: incendio in un appartamento, vigili del fuoco in via Roma Quattro mezzi dei vigili del fuoco sabato sera in centro a Biassono per un incendio in un appartamento.

È servito l’intervento di quattro mezzi dei vigili del fuoco sabato sera a Biassono, poco lontano dal municipio, per mettere in sicurezza un incendio in un appartamento.

L’allarme è scattato intorno alle 19.15 in via Roma nella cucina di una casa al primo piano. Sul posto l’autopompa di Monza e Lissone, l’autoscala e il carro soccorso di Monza, l’ambulanza in supporto. Nessuno è rimasto ferito.

Biassono vigili del fuoco incendio cucina

